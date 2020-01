Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Gheorghe Piperea spune ca toate pensiile private sunt in pericol.`E timpul sa se termine aceasta propaganda de doi lei contra sistemului public de pensii si in favoarea corporatiilor care fac sute de milioane de lei anual din administrarea privata a fondurilor publice de pensii (Pilonul…

- Elisabeta Lipa (55 de ani) a fost prezenta la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” difuzata in fiecare miercuri, de la ora 20:00, de GSP.RO. Fosta mare sportiva a vorbit despre starea sportului romanesc și a criticat faptul ca nu exista o finanțare adecvata. „Se vede cu ochiul liber ca sportul se duce…

- Publicația americana The New York Times a gazduit un material amplu și a tras, totodata, un semnal de alarma, referitor la cat de pregatite sunt țarile din Balcani, inclusiv Romania, sa faca fața unui cutremur major.

- Sucurile acidulate sunt, in toata lumea, printre cele mai consumate bauturi. Nu doar copiii alearga dupa ele ci și adulții, vrajiți de detaliul ca nu beau alcool sau alte lichide daunatoare, ci doar ”suc”. Afla ce se intampla in corpul tau cand le bei. In momentul in care iei prima inghititura de suc,…

- Un studiu recent arata ca doua beri pe zi reprezinta „limita de siguranța” dincolo de care apar riscurile pentru sanatate. Ar putea fi consumate cel mult 10 unitați de alcool pe saptamana, adica aproximativ 1,4 unitați de alcool pe zi. In funcție de țara și legislație locala, o „unitate de alcool” variaza,…

- Stilurile de viața sedentare concentrate pe ecrane pun in pericol sanatatea, spune Organizația Mondiala a Sanatații. Mai mult de 80% dintre adolescenții din intreaga lume nu sunt suficient de activi, punandu-și sanatatea in pericol, concentrandu-se sa fie activi pe telefon mai degraba decat sa alerge…

- Peste 500 de incendii in locuinte, soldate cu 26 de morti si 57 de raniti, au avut loc in perioada 1 octombrie - 15 noiembrie, reprezentand o crestere semnificativa a numarului de victime, desi temperaturile exterioare au fost relativ ridicate, transmite Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.

- Romania are autorizate mai puțin de 4.000 de medicamente, ceea ce reprezinta mai puțin de jumatate din media țarilor Uniunii Europene, arata, vineri, Alianța Pacienților Cronici din Romania, intr-o scrisoare, potrivit careia subfinanțarea duce la lipsa medicamentelor și scaderea șansei la viața,…