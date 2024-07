Datoria Romaniei a ajuns la aproape un bilion de lei, adica 1.000 de miliarde de lei, depașind orice record anterior. 66% din aceasta datorie este deținuta de straini și de bancile comerciale, in marea lor majoritate cu capital strain. Ministerul Finanțelor a semnalat, cu ingrijorare, creșterea deținerii datoriei țarii noastre de catre persoane nerezidente, de […] The post Semnal de alarma. 66% din datoria Romaniei este deținuta de straini first appeared on Ziarul National .