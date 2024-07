Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Joe Biden, a facut presiuni pentru o incetare a focului in razboiul de 9 luni pe care Israelul il duce in Gaza in discutiile pe care le-a avut joi, la Casa Alba, cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, vicepresedinta Kamala Harris urmand sa se intalneasca separat cu liderul israelian…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat joi ca se „bucura” sa lucreze cu presedintele american Joe Biden „in lunile care vin”, pana la finalul mandatului actualului lider de la Casa Alba, relateaza AFP. „Tin sa va multumesc pentru acesti 50 de ani in serviciul public si de sustinere a statului…

- Fostul președinte american Donald Trump, candidat din nou la Casa Alba, a anuntat marti ca se va intalni vineri cu premierul israelian Benjamin Netanyahu la resedinta sa Mar-a-Lago din Florida, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres.„Astept cu nerabdare sa-l primesc pe Bibi Netanyahu la Mar-a-Lago,…

- Fostul presedinte democrat al SUA din perioada 2009-2017, Barack Obama, a afirmat in cercul sau apropiat ca fostul sau vicepresedinte si actual lider la Casa Alba, Joe Biden, ar trebui sa-si reconsidere in mod serios candidatura pentru un nou mandat, scrie joi ziarul Washington Post. Conform sursei…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu ar putea sa treneze incheierea razboiului in Fasia Gaza din motive politice proprii, a apreciat presedintele american Joe Biden intr-un interviu publicat marti de revista Time, potrivit Reuters. Aceste comentarii ale lui Biden in interviul acordat in data de 28…

- Conditiile pentru ajungerea la o ”incetare a focului permanenta” in Fasia Gaza nu s-au schimbat si ele includ ”distrugerea” Hamas si ”eliberarea tuturor ostaticilor” din enclava palestiniana, a avertizat sambata premierul israelian Benjamin Netanyahu, transmite AFP. Intr-un anunt surpriza facut vineri,…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a declarat vineri ca Israelul a propus un nou plan de incetare a focului in Gaza si a cerut Hamas sa accepte noua oferta, afirmand ca este cea mai buna modalitate de a pune capat conflictului, scrie Reuters.