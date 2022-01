Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a exclus vineri orice posibilitate de negociere a prezentei militare a NATO pe teritoriul tarilor membre, dupa ce Rusia a cerut ca toate trupele straine, armamentul si alte echipamente militare grele sa fie retrase din tarile care au aderat la aceasta…

- Nava americana Mount Whitney intra in Marea Neagra, cea mai fierbinte zona a Europei. Nava – amiral din Marea Mediterana a Statelor Unite este Mount Whitney. Nava de razboi Mount Whitney, care conduce Flota a 6-a, din Marea Mediterana, a Statelor Unite, a intrat in Marea Neagra, au anunțat, aproape…