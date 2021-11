Semn de împăcare între Ilie Năstase și Ciprian Marica? Cum au fost surprinși cei doi de paparazzii Spynews.ro / PAPARAZZI

Dupa ce s-a aflat ca Ilie Nastase și Ciprian Marica s-au certat, toata țara a fost in șoc. Paparazzii Spynews.ro au fost pe urmele celor doi și i-au surprins pe aceștia in timp ce se aflau in acceasi locație. Sa fie oare acesta un semn de impacare? Ei bine, cum au fost cei doi vazuți in oraș, puteți vedea in imaginile realizate de catre cei mai buni paparazzi.