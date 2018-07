Semn ca nu vor disparea? Criptomonede intra in curricula CFA - cel mai prestigios atestat al analistilor financiari

Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia analistilor financiari avertizeaza ca sistemul public nu va reusi sa mai plateasca pensii decente peste 15-20 de ani. Acestia sustin ca pentru a solutiona aceasta problema statul ar putea recurge la taxarea suplimentara a muncii sau la cresterea varstei de pensionare.

- Pretul petrolului a crescut, miercuri, cu peste 2%, iar cotatia petrolului Brent, de referinta la bursa din Londra, a atins cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani si jumatate, dupa ce presedintele american Donald Trump a renuntat la acordul nuclear cu Iranul. Decizia lui Trump va reduce…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca liberalii analizeaza care este modalitatea de a stopa, printr-un proiect de lege, traseismul politic si la nivel parlamentar, acesta fiind un obiectiv al partidului. "Datorita PNL, traseismul politic al alesilor locali a fost stopat. Obiectivul nostru este…

- Comisia pentru politica externa a Camerei Deputatilor a aprobat miercuri solicitarea PNL de a-l chema la audieri pe ministrul de Externe, Teodor Melescanu, dupa ce Executivul a decis mutarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim.“Audierea ministrului va avea loc, cel mai probabil,…

- Volumul creditelor restante s-a majorat in martie cu 3,7% fata de luna precedenta, la un total de aproape 9,6 miliarde lei, cel mai ridicat nivel din noiembrie 2017, potrivit datelor BNR. ”Statisticile publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR) indica cresterea volumului creditelor restante…

- ROBOR la trei luni a crescut la 2,42%, cea mai ridicata valoare din ultimii trei ani si jumatate, mai precis 24 octombrie 2014 cand ROBOR 3M a fost cotat la 2,42%. ROBOR la sase luni a crescut pana la un nou nivel maxim din ultimii trei ani si sase luni, 2,54%, 28 octombrie 2014 cand BNR a anuntat…

- V. S. Importanța vaccinarii, ca acțiune de prevenție impotriva unor boli care deseori provoaca mari probleme de sanatate și care conduc și la deces, a fost in ultimii ani tema uneia dintre campaniile susținute de catre Directia de Sanatate Publica Prahova. In aceasta saptamana, potrivit DSP Prahova,…

- USR Maramures vrea sa stranga pana in luna septembrie minim 20.000 de semnaturi la nivel de judet pentru initiativa “Fara penali in functii publice”, care urmareste modificarea Constitutiei in acest sens. “Avem la dispozitie saase luni de zile in care sa strangem cele 500.000 semnaturi prevazute de…