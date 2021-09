Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele FIDESZ din Ungaria, Novak Katalin, care este si ministru al Familiei, a declarat vineri, in deschiderea celui de-al XV-lea Congres al Uniunii Democrate Maghiare din Romania care se desfasoara la Sangeorgiu de Mures, ca maghiarii din Transilvania poate conta pe ajutorul partidului…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a facut o gluma, vineri, la congresul UDMR de la Sângeorgiu de Mures, unde a fost invitat sa susțina un discurs. Ciolacu a spus ca a fost întrebat ce parere are despre placutele bilingve si a raspuns ca PSD “a rezistat” cu placuta suedeza, astfel…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) celebreaza, joi, 25 de ani de la semnarea Tratatului de Intelegere, Cooperare si Buna Vecinatate intre Romania si Republica Ungara (Timisoara, 16 septembrie 1996), context in care ministrul Bogdan Aurescu vorbeste de consolidarea unui "parteneriat constructiv,…

- Democratic Union of Hungarians in Romania (UDMR) on Thursday published the list of participants in the 15th Congress of UDMR, to take place in Sangeorgiu de Mures, among whom there are Prime Minister Florin Citu and the Hungarian VP, Semjen Zsolt, agerpres reports. Alongside Florin Citu and Semjen…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri, la Cluj, cu ocazia sedintei Consiliului Reprezentantilor Unionali (CRU), ca sunt diferente de mentalitate între partidele care formeaza coalitia de guvernare, însa acum si în anii urmatori nu exista o alternativa la aceasta. ”Atitudinea…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, cu ocazia sedintei Consiliului Reprezentantilor Unionali (CRU), ca sunt diferente de mentalitate intre partidele care formeaza coalitia de guvernare, insa acum si in anii urmatori nu exista o alternativa la aceasta. „Niciodata nu am negat ca intre cele trei…

- In urma renovarii Catedralei Romano-Catolice, situata in centrul municipiului Satu Mare, a avut loc astazi, 21 august, Binecuvantarea lacasului de cult. La evenimentul care a inceput la ora 10.00 cu o slujba religioasa, au participat oameni politici din Romania și Ungaria. Printre invitați s-a aflat…

- Patru frati romano-olandezi, Tymon, Eliot, Dafydd si Lemuel Cotoarba, au deschis, la Sighisoara, primul Muzeu Fusion Media din Romania, 100% independent, dupa ce au decis sa renunte la viata din Occident, pentru a se dedica promovarii istoriei tarii noastre. Foto: (c) Dorina Matis/AGERPRES Cei patru…