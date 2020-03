Seminte de cannabis – ce sunt, de unde provin si cum pot fi utilizate Este extrem de curios ca o planta care s-a bucurat de recunoastere si apreciere secole la rand este inca extrem de dezbatuta. Desigur, este vorba despre planta de cannabis, folosita dintotdeauna in scopuri medicinale si recreative. Planta de cannabis sau de marijuana este una dintre putinele plante care pot fi folosite in intregime, de la frunze, tulpina, radacina, pana la flori si seminte. Se spune ca este bine sa iti formezi o parere despre un anumit subiect abia dupa ce afli mai multe informatii despre acesta. Drept urmare, in cele ce urmeaza, te asteapta informatii interesante si diverse… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

