- Asociatia Da’DeCe in parteneriat cu Muzeul Judetean de Arta «Centrul Artistic Baia Mare» anunta dublul eveniment de lansare a Trusei de privit in muzeu – kit educativ pentru micii vizitatori ai expozitiei permanente. Copiii cu varsta cuprinsa intre 4 – 6 ani sunt invitati miercuri, 13 noiembrie, la…

- Dezvoltarea imobiliara masiva care a cuprins in ultimii ani comuna Chiajna, ca de altfel tot județul Ilfov, a avut drept rezultat o aglomerare foarte dificil de gestionat și doleanțe pe masura din partea cetațenilor, majoritatea veniți din București sau din alte zone ale țarii, care doresc sa beneficieze…

- Sindicatul Roman al Jurnalistilor MediaSind a depus luni o cerere de chemare in judecata a conducerii Societatii Romane de Televiziune - SRTV, in urma refuzului acesteia de a prezenta rezultatul controalelor efectuate de catre inspectorii Curtii de Conturi asupra activitatii financiare in mandatul presedintelui-director…

- Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a fost invitat sa se adreseze participantilor la Congresul Mondial de Psihiatrie Sociala, desfasurat la Bucuresti, in perioada 25-28 octombrie. Avand in vedere tematica Congresului, ,,Factorii determinanti ai sanatatii si accesul la ...

- Studiul „Indicele de progres social 2018“ privind calitatea vieții și bunastarea sociala a cetațenilor in 146 de țari ale lumii, realizat de organizația nonprofit Social Progress Imperative, cu sprijinul Deloitte, arata ca Romania ocupa locul 44 in acest clasament (fața de 51, anterior), fiind depașita…

- Obiectivul programului il reprezinta dezvoltarea infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie electrica, iar solicitantii eligibili sunt unitatile administrativ-teritoriale - resedinte de judet si municipiul Bucuresti. Suma alocata sesiunii de finantare este de 92 milioane lei.…

- Federatia Cultura si Mass-Media FAIR MediaSind a organizat, in perioada 25 - 27 august 2019, trei seminarii cu tema "Dezvoltarea sistemului de formare profesionala in sectorul Cultura si Mass-Media", in cadrul Proiectului Live Skillls, sustinut de Comisia Europeana, informeaza un comunicat al Federatiei…

- Situație exploziva la Radio Oltenia - Craiova, post public de radio, dupa ce directorul instituției, Alexandru Mogoșeanu, i-a cerut unei jurnaliste, Luiza Paraschivu, sa-i spuna cine ține banii in casa și a pus-o sa recite poezii, la interviul de angajare. Cazul a intrat in atenția conducerii Societații…