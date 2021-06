Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș lanseaza, in calitate de lider de proiect și partener al Art Forest Company, proiectul „Formare profesionala in sprijinul creșterii eficienței angajaților pe piața muncii in Regiunea Vest”, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. La…

- CCIA Timiș lanseaza un nou proiect dedicat dezvoltarii competențelor profesionale prin programe de formare profesionala continua pentru creșterea eficienței angajaților pe piața muncii in Regiunea Vest. Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș in calitate de lider de parteneriat, impreuna cu…

- In calitate de lider al proiectului „Resurse umane competitive pentru adaptarea la SNCDI in Regiunea Vest”, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș demareaza inscrierile la o noua serie de programe autorizate de calificare, inițiere și specializare ale angajaților, adaptate la dinamica sectoarelor…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Dambovita, in parteneriat cu TRIVENTO BUSINESS GROUPsi PROJECT MANAGEMENT SOLUTION a organizat seminarul de informare „Programul National de Dezvoltare Rurala -Context actual”.Seminarul s-a desfasurat online, pe platforma Zoom, pe parcursul a doua ore, fiind…

- Sub genericul „Șansa ta la un parteneriat internațional”, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș și ambasada Romaniei in Republica Turcia organizeaza o intalnire virtuala intre firmele timișene și firme din Turcia care și-au exprimat dorința de colaborare in diverse sectoare de activitate…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș și ambasada Romaniei in Regatul Spaniei organizeaza in 27 aprilie, online, un prim eveniment economic Romania – Spania, intitulat „Oportunitați de afaceri Romania – Spania”, destinat dezvoltarii și promovarii schimburilor comerciale bilaterale și identificarii…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza, in colaborare cu Ambasada Romaniei in Republica Islamica Iran, un prim eveniment economic destinat sa dezvolte și sa promoveze schimburile comerciale bilaterale, și totodata sa identifice oportunitațile de afaceri și investiții pe cele doua…

- Sub sloganul „Șansa ta la un parteneriat internațional”, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș in colaborare cu Ambasada Romaniei in Republica Islamica Iran organizeaza primul eveniment ecomomic online Romania – Iran, destinat dezvoltarii și promovarii schimburilor comerciale bilaterale și…