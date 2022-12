Stiri pe aceeasi tema

- Yassine Bounou (31 de ani), alintat Bono, portarul care a impresionat alaturi de naționala Marocului la Campionatul Mondial din Qatar, a fost in probe la Ceahlaul Piatra Neamț in 2015, dar nu a ramas mult timp la echipa moldoveana. In februarie 2015, cu puțin timp inainte sa implineasca 24 de ani, Bono,…

- Sute de mii de marocani au ieșit pe strazile din Rabat pentru a sarbatori locul 4 ocupat de naționala Marocului la Campionatul Mondial de fotbal. Maroc a scris istorie la turneul final din Qatar. A devenit prima națiune africana calificata in semifinale, iar fanii au ținut sa sarbatoreasca in mare…

- Victoria Franței in fața Marocului in semifinalele Cupei Mondiale de fotbal din Qatar a fost sarbatorita in strada de mii de francezi, dar au avut loc incidente soldate cu sute de arestari. Cel mai grav are legatura cu moartea unui adolescent, lovit de o mașina al carei șofer a fugit. In Franta, unde…

- Semifinalele Campionatului Mondial de fotbal din Qatar se vor desfașura marți și miercuri. Croatia va intalni Argentina marți, 13 decembrie, in prima semifinala, pe Lusail Stadium, de la ora 21.00. Franta va juca impotriva Marocului miercuri, 14 decembrie, pe Al Bayt Stadium, la ora 21.00. Citește și:…

- Jurnaliștii de la Marca spun ca Luis de la Fuente (61 de ani), selecționerul naționalei U21 a Spaniei, este favorit sa il inlocuiasca pe Luis Enrique (52 de ani). Spania a inceput tare Mondialul din Qatar, victorie 7-0 contra celor din Costa Rica, apoi s-a taiat. A parasit competiția in optimile de…

- O serie de incidente violente au avut loc duminica la Bruxelles, dupa victoria Marocului impotriva Belgiei (scor 2-0), la Cupa Mondiala de fotbal din Qatar, “cateva zeci de personae” atacand fortele de ordine si incendiind o masina si mobilierul stradal, informeaza AFP.

- Yassine Bounou (31 de ani) a facut incalzirea, a ieșit de la vestiare alaturi de colegi și a cantat imnul Marocului inaintea victoriei 2-0 cu Belgia, din grupa F a Campionatului Mondial. Portarul celor de la Sevilla a disparut insa din poarta inainte ca meciul sa inceapa. Campionatul Mondial din Qatar…

