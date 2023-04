Semifinaliștii Românii au talent 2023. Cine sunt concurenții care se luptă pentru marele premiu Semifinaliștii Romanii au talent 2023. Ei sunt concurenții care au venit pe scena concursului de la PRO TV, cu visul de a ajunge in marea finala și de a caștiga marele premiu in valoare de 120.000 de euro. Emoții, lacrimi, zambete, chin, talent și speranța sunt cuvintele care definesc cel mai urmarit show de talente […] The post Semifinaliștii Romanii au talent 2023. Cine sunt concurenții care se lupta pentru marele premiu appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

