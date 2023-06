Stiri pe aceeasi tema

- Damian Draghici și Cristina Stroe au șocat pe toata lumea! Cei doi avut avut o apariție spectaculoasa la Te cunosc de undeva, dupa ce s-au transformat in Aneka și au cantat melodia Japanese Boy. Chiar daca personajul a parut ca nu a fost intocmai pe placul artistului, cei doi s-au descurcat perfect…

- In cadrul celei mai noi ediții „Te cunosc de undeva!“, CRBL și Radu Țibulca vor aparea in ipostaze terifiante, din dorința de a respecta intocmai detaliile din referința primita de la ruleta. Ei și-au inceput momentul dupa ce s-au ridicat din sicriele in care se așezasera inainte sa se auda muzica in…

- In ediția din aceasta seara, 13 mai 2023, Damian Draghici și Cristina Stroe s-au transformat in Patti LaBelle și Joe Cocker și au cantat piesa "You Are So Beautiful". Jurații au fost fascinați de momentul lor, astfel ca i-au aplaudat la final pe cei doi concurenți. Iata ce au marturisit!

- In episodul 4, din data de 22 aprilie 2023 a emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 19, Cristina Stroe și Damian Draghici s-au transformat in Rod Stewart și au interpretat piesa "Have you ever seen the rain".

- Anca Țurcașiu și Jean Gavril au caștigat a doua ediție a emisiunii Te cunosc de undeva!, de sambata seara, 8 aprilie. Cei doi au avut parte de o transformare spectaculoasa, reușind sa surprinda jurații cu talentul lor. Anca Țurcașiu și Jean Gavril au avut momentul cel mai apreciat de jurați in aceasta…

- Damian Draghici a avut o surpriza uriașa pentru colegii sai de la „Te cunosc de undeva!”. Artistul i-a invitat pe toți sa urce pe scena alaturi de el la spectacolul pe care il va avea la Sala Palatului. In cadrul celei mai noi gale „Te cunosc de undeva!” va fi lansata o invitație de nerefuzat din partea…

- Pentru inceput, trebuie sa va spunem ca numele adevarat al lui Zarug este Mihai Dan. Zarug, in varsta de 39 de ani, este pasionat de muzica. De altfel, acesta și-a facut debutul pe micul ecran in emisiunea „Canta acum cu mine”, de la Pro TV. Intre timp, Zarug, a ajuns la „Asia Express” și a facut pare…

- Momentele artistice ale celui mai nou sezon „Te cunosc de undeva!“, care va avea premiera sambata, 1 aprilie, de la 20.00, la Antena 1 poarta semnatura specialistilor in machiaj si coregrafie ale celebrei productii „Wednesday“. Gabi Cretan, make-up artistul responsabil cu machiajul prostetic si cel…