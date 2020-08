Stiri pe aceeasi tema

- Irina Begu a caștigat setul de care avea nevoie pentru a face pasul spre semifinala , unde o așteapta Simona Halep. La reluarea partidei cu Tormo(Spania), intrerupte aseara, Begu a re...

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu o va intalni pe compatrioata sa Simona Halep in semifinalele turneului WTA de la Praga, dotat cu premii totale de 202.250 dolari, dupa ce a invins-o sambata pe spaniola Sara Sorribes Tormo, cu 6-2, 4-6, 6-2, intr-un meci din sferturile de finala. Begu…

- Ana Bogdan a rezistat doar 34 de minute pe teren în meciul cu Kristyna Pliskova din sferturile turneului de la Praga, sportiva noastra fiind nevoita sa abandoneze din cauza unor probleme medicale. Ana (locul 92 WTA) conducea cu 5-2 în primul set în momentul în care a…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, principala favorita, s-a calificat cu dificultate in sferturile de finala ale turneului WTA de la Praga, dotat cu premii totale de 202.250 dolari, joi, dupa ce a invins-o pe cehoaica Barbora Krejcikova, cu 3-6, 7-5, 6-2, potrivit Agerpres.Halep (28 ani), numarul…

- Dupa ce a decis sa nu participe la turneul de la Palermo din cauza coronavirusului, Simona Halep și-a facut curaj pentru cel de la Praga, unde este favorita numarul 1 și principala vedeta a competiției. Sportiva din Romania a anunțat ca va participa atat la simplu, cat și la dublu.

- Simona Halep a declarat ca se simte in siguranța in Praga și ca va decide participarea la US Open dupa ce va incheia turneul din capitala Cehiei, potrivit treizecizero.Simona Halep anunta ca obiectivul ei in Cehia este sa adune victorii. Romanca o va intalni pe Polona Hercog in primul tur. "Intr-un…