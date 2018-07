Stiri pe aceeasi tema

- Kevin Anderson s-a impus in fata lui John Isner cu 7-6 (6), 6-7 (5), 6-7 (9), 6-4, 26-24. Setul decisiv a durat aproape trei ore. In finala, Anderson il va intalni pe castigatorul meciului dintre Novak Djokovic, 21 ATP, si liderul mondial, Rafael Nadal. Pentru Kevin Anderson este prima finala la…

- Tenismanul sud-african Kevin Anderson s-a calificat, vineri, in finala turneului de Mare Slem de la Wimbledon, dupa un meci-maraton cu americanul John Isner, pe care l-a castigat dupa sase ore si 36 de minute, cu 7-6 (8/6), 6-7 (5/7), 6-7 (9/11), 6-4, 26-24. Cei doi au disputat al doilea…

- Novak Djokovic e nevoit sa aștepte de cateva ore (peste 6) pentru a putea disputa partida din semifinale de la Wimbledon cu Rafael Nadal. Sarbul și spaniolul sunt obligați sa aștepte sa se termine cealalta semifinala dintre Kevin Anderson, 8 ATP, și John Isner, 10 ATP, care dureaza de mai bine de șase…

- Rafael Nadal (1 ATP) și Novak Djokovic (21 ATP) se dueleaza astazi, in jurul orei 17:00, in cea de-a doua semifinala masculina de la Wimbledon. Partida va putea fi urmarita in format liveSCORE&FOTO pe GSP.ro și in direct la Eurosport. Cealalta semifinala ii va pune fața in fața pe Kevin Anderson, 8…

- Tenismanul elvetian Roger Federer, detinatorul trofeului, a fost eliminat miercuri in semifinale la Wimbledon de sud-africanul Kevin Anderson, 2-6, 6-7 (5-7), 7-5, 6-4, 13-11, dupa un meci de 4 ore si 17 minute, informeaza Agerpres. Federer, 36 de ani, numarul 2 mondial, in cursa pentru cucerirea celui…

- Tenismanul elvetian Roger Federer, detinatorul trofeului, a fost eliminat miercuri in semifinale la Wimbledon de sud-africanul Kevin Anderson, 2-6, 6-7 (5-7), 7-5, 6-4, 13-11, dupa un meci de 4 ore si 17 minute. Federer, 36 de ani, numarul 2 mondial, in cursa pentru cucerirea celui de-al noualea trofeu…

- WIMBLEDON 2018. Meciul zilei la Wimbledon este cel dintre Rafael Nadal si Juam Martin Del Potro, programat sa inceapa in jurul orei 17.00, ora Romaniei. Nadal il conduce pe oponentul sau argentinian cu 10-5 la intalniri directe, pe iarba are 2-0, insa argentinianul nu este in niciun caz atat de usor…

- Jucatorul croat de tenis Marin Cilic, numarul 5 mondial, finalist anul trecut, a fost eliminat joi in turul doi al turneului de Mare Slem de la Wimbledon, de argentinianul Guido Pella, in cinci seturi, 3-6, 1-6, 6-4, 7-6 (7/3), 7-5, in timp ce, intr-o alta partida, Rafael Nadal (1 mondial) a trecut…