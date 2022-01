* Jucatoarea ceha Barbora Krejcikova (4 WTA) s-a calificat in finala turneului de categorie WTA 500 de la Sydney, dupa ce a invins-o, ieri, cu scorul de 0-6, 6-4, 7-6. pe Anett Kontaveit (7 WTA). In setul decisiv, la 5-6, pe propriul serviciu, Krejcikova a salvat trei mingi de meci, apoi in tie-break-ul incheiat cu 12-10, alte patru. Si Kontaveit anulat patru mingi de meci ale adversarei. In cele din urma, sportiva ceha s-a impus dupa un meci de doua ore si 30 de minute. Invingatoarea va da piept azi in finala cu jucatoarea spaniola Paula Badosa (9WTA) care a trecut, in penultimul act, cu scorul…