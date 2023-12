Stiri pe aceeasi tema

- Etapa Semifinala de la America Express aduce noi provocari pe Drumul Soarelui echipelor care se lupta pentru marele premiu din Argentina. Vor sa cucereasca fiecare parte a republicii, care s-a aratat ca un curcubeu de senzații cuceritoare. In ediția 38 din 18 decembrie, echipele au fost nevoite sa se…

- Miza pusa in joc de Irina Fodor in semifinala America Express, sezonul 6 a pus echipele intr-o serie de situații la limita. In Argentina, autostopul este o provocare uriașa și aceta este doar inceputul.

- Iulia Albu și Mike au fost eliminați de la „America Express” in ediția difuzata aseara, la Antena 1. Cursa s-a incheiat pentru cei doi chiar inainte de semifinala. Aseara, la „America Express”, a avut loc cursa pentru ultima șansa, unde trei echipe s-au intrecut. E vorba despre Iulia Albu și Mike, Aris…

- Echipele sunt așteptate de catre Irina Fodor la Montanita, un orașel de pe coasta vestica extrem de cautat pentru plajele sale frumoase, cu valuri impresionante, care atrag iubitorii de surf, dar și turiștii amatori de seri colorate cu muzica și mancaruri tradiționale…și mult pește! Aici, in Montanita,…

- America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția din 8 noiembrie 2023. Cu o seara in urma, un incident extrem de nefericit a avut loc in cadrul competiției America Express. Ce schimbari a adus acesta zi in cursa pentru ultima șansa.

- Noaptea i-a prins pe strazi pe concurenți, intr-o zona pericoloasa a Columbiei, iar Irina Fodor a fost nevoita sa intervina. Prezentatoarea reality show-ului le-a dat vestea la care nu se așteptau prin intermediul unui mesaj, la America Express, sezonul 6 ediția 14 fin 7 noiembrie 2023.

- Dupa o ediție plina de provocari, luni seara, 6 noiembrie 2023, s-a aflat care sunt echipele care merg direct in Ecuador. Misiunile concurenților au fost din ce in ce mai dificile. Anunțul facut de prezentatoarea reality-show-ului, Irina Fodor. Cine a caștigat imunitate. Cursa pentru imunitate și bilet…

- Cele 9 echipe se afla pe ultima suta de metri in cursa pentru imunitate la America Express, sezonul 6 ediția 13 din 6 noiembrie 2023. Ajunși, insa, la intrarea in orașul Popayan, acolo unde ii aștepta Irina Fodor, concurenții dau de un obstacol care poate rasturna clasamentul.