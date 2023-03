Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Antonescu s-a desparțit de tatal mezinei sale, Victor Vrinceanu. Concurenta de la America Express a fost cea care a facut anunțul oficial pe rețelele sociale. Ce explicație le-a dat fanilor sai. De ce a decis sa puna punct relației cu fostul ei partener. Mesajul Andreei Antonescu, dupa ce s-a…

- Dumnica, 19 februarie, s-a dat startul unei noi etape la America Express, dupa ce Doina Teodoru și Catalin Scarlatescu au caștigat ultimul joker din Guatemala și amuleta de o mie de euro. In ediția de luni, 20 februarie, Andreea Balan a izbucnit in lacrimi, in cadrul jocului pentru obținerea imunitații.…

- In episodul din aceasta seara de la America Express - Drumul Aurului, echipele care au ramas in competiție au primit de la Irina Fodor o proba mai amuzanta și asta pentru ca au fost nevoite sa calculeze cate ceva, sa spuna cate o poezie, iar cei care spuneau corect poezia trebuiau sa bea alcool. Ei…

- O borseta cu peste 20.000 de lei, uitata in vagonul unui tren, a ajuns inapoi la persoana care o pierduse. Din cate au anunțat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ Cluj), e vorba despre un barbat de 79 de ani, din județul Alba. O femeie este cea care a anunțat oamenii legii ca obiectul…

- Proaspat intoarsa de la America Express, unde a trait timp de doua luni de zile in lipsuri, Andreea Balan face sacrificii pentru a fi mereu aranjata. Concurenta de la Antena 1 uimește cu fiecare apariție. Temperaturile scazute nu o impiedica pe frumoasa blondina sa poarte ținute indraznețe. Cum au surprins-o…

- Noul sezon al reality show-ului din Republica Dominicana nu este lipsit de controverse, iar aici nu vorbim doar despre cele ce apar pe traseele tot mai dificile pe care Faimoșii și Razboincii trebuie sa le completeze. Aceasta este concurenta de la Survivor Romania 2023 care ar fi facut amor in public.…

- Proba cu electroșocuri le-a dat ceva batai de cap concurenților. Daca, ulterior, echipele și-au facut curaj și au acceptat, Bruja a incercat sa scape de proba, incercand sa convinga un barbat ca are un motiv intemeiat pentru care nu duce la capat provocarea.

- Andreea Antonescu și Andreea Balan au trecut prin momente dificile in ediția 3 din America Express - Drumul Aurului, de pe 17 ianuarie 2023. Cele doua s-au confruntat cu o situație de-a dreptul neașteptata.