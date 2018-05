Semifinala 1 Eurovision 2018. Ce tari s-au calificat in Marea Finala de sambata! A inceput febra Eurovision. Editia 2018 a inceput aseara cu prima semifinala, printr-un show grandios organizat in Lisabona. Au intrat in concurs 19 tari, dintre care doar 10 s-au calificat in Marea Finala de sambata seara. Mai exact, Albania, Cehia, Lituania, Israel, Estonia, Bulgaria, Austria, Finlanda, Irlanda si Cipru. Joi seara va avea loc a doua semifinala la care vor participa 18 tari. Dintre acestea, o parte se vor califica, la randul lor in Finala, unde vor concura alaturi de cele cinci tari calificate automat…