SEMI-RATEU- Testele pentru elevi vor ajunge marți în școli Deși vinerea trecuta parinții trebuiau sa ia acasa testele pentru saptamana de școala care incepe azi, acest lucru nu s-a intamplat. Autoritațile spun totuși ca testarea elevilor nu a fost suspendata și nu a fost luata in discuție aceasta posibilitate. „Avand in vedere ca cea mai recenta tranșa din lotul de teste achiziționate a fost distribuita catre unitațile de invațamant in cursul zilei de 12 decembrie și in noaptea de 12 spre 123 decembrie, din cauza intarzierilor in livrarea materialelor, s-a decis schimbarea temporara, pentru saptamana 13-17 decembrie, a zilelor in care se vor efectua… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

