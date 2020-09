Stiri pe aceeasi tema

- Fuego este unul dintre cei mai apreciați cantareți din Romania. Acesta și-a sarbatorit ziua de naștere duminca, iar in direct la Cool Summer Nights a vorbit despre cadourile primite din partea apropiaților!

- Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Dambovita, in perioada 2014-2020 – Surse de apa, statii de tratare, rezervoare, statii de pompare, aductiuni pentru Pucioasa, Fieni, Buciumeni, Moroeni, Pietrosita, Glodeni, Malu cu Flori

- Peste 20 de milioane de lei – aceasta este suma la care se ridica valoarea pagubelor produse de inundațiile care au lovit județul Bistrița-Nasaud. Mai bine de 40 de unitați administrativ-teritoriale au fost afectate. Acestea așteapta acum bani de la Guvernul Romaniei pentru a remedia problemele. ”De…

- "Multumim celor care ati venit si ati participat la Sfanta Liturghie. Ii felicitam pe toti cei care poarta masca si pastreaza distanta. In aceste zile, este foarte important sa continuam sa implinim recomandarile date de medici, deoarece numarul infectarilor cu acest virus foarte viclean, care cand…

- Strada Potaissa se va transforma pentru al patrulea an in Piața de flori altfel a orașului Cluj-Napoca in perioada 6-12 iulie, in intervalul orar 17-21. Specialiștii Asociației Peisagiștilor din Romania – Filiala de Nord-Vest revin pe strada Potaissa cu mai multe zone pe care le vor transforma in intervalul…

- Lumea se schimba cu o rapiditate uimitoare, iar ceea ce era la moda acum zece ani, astazi nu mai este de actualitate. Acest lucru explica diferențele și conflictele dintre generații. Cu siguranța, s-a intamplat cel puțin o data ca tu și parinții tai sau cei care au o varsta apropiata lor sa nu cadeți…

- Premierul Ludovic Orban a depus, sambata, in Piata Universitatii, coroane de flori la Monumentul dedicat Mineriadei din 13-15 iunie 1990 si la Monumentul „Kilometrul zero al democratiei”.

- ”Am citit cu surprindere in media de ieri judecațile de valoare cu pretenții elitiste al domnului Vasile Dancu, ardelean de origine, sociolog de profesie și intelectual public prin bunavoința presei. In calitatea mea de politician relativ tanar, care crede in valorile social-democrate moderne și susține…