Primaria pregateste extinderea sistemului de management al traficului prin semaforizarea „inteligenta" a unor noi intersectii. In sistem centralizat vor fi incluse alte 29 de intersectii din oras. Intersectiile inca nu au fost nominalizate: lista lor va fi intocmita in momentul in care vor fi stabilite in mod clar proiectele de mobilitate urbana pe care Primaria le va finanta cu fonduri europene in noul exercitiu bugetar (2021 – 2027). Intersectiile vor fi dotate cu automate de dirijare a traficului, echipamente de detectie si semafoare cu sistem optic LED. In acelasi timp, proiectul prevede…