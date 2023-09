Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile locale din Targu Jiu vor sa „revoluționeze” sistemul de semnalizare rutiera. O echipa de specialiști a inlocuit sistemul de semaforizare de la trecerea de pietoni dinspre Parcul Central inspre Hotelul Gorj, chiar pe Calea Eroilor, zona turistica. Rezultatul este un pieton cazut in cap,…

- Ministrul Digitalizarii, Bogdan Ivan, a transmis, duminica, un mesaj plin de caldura și apreciere pentru orașul Nasaud, locul in care se simte mereu bine primit și acasa. Cu o istorie bogata și cunoscut drept „fabrica de academicieni a Ardealului,” Nasaudul continua sa impresioneze cu oamenii sai deosebiți…

- Ministrul Digitalizarii, Bogdan Ivan, a precizat pe pagina sa de Facebook ca vrea sa ajute Consiliul Institutelor Naționale de Cercetare-Dezvoltare (CINCD) și sa-și atinga adevaratul potențial, care sta „de prea mult timp in umbra.” „Consiliul Institutelor Naționale de Cercetare – Dezvoltare din Romania…

- In perioada 19-22 iulie a avut loc, in cadrul procedurii de evaluare in vederea inscrierii in Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, misiunea tehnica a ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) de evaluare in teren pentru Ansamblul monumental „Brancuși” de la Targu Jiu. Misiunea a urmarit modul…

- Procedura de evaluare pentru inscrierea Ansamblului monumental „Calea Eroilor”, creat de Brancuși la Targu Jiu, in Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, a fost realizata de misiunea tehnica a ICOMOS (Consiliul Internațional pentru Monumente și Situri) care a avut loc in perioada 19-22 iulie. In cadrul…

- Dezastru urbanistic langa monumentele lui Constantin Brancuși din Targu Jiu! Modernizarea zonei s-a facut in cel mai romanesc stil posibil: incet, prost și scump.Este vorba de reabilitarea Caii Eroilor din Targu Jiu care trebuie sa uneasca unește Poarta Sarutului, Masa Tacerii și Coloana Infintului,…

- Antrenorul interimar al FCU Craiova, Florin Dragan (42 de ani), a recunoscut superioritatea celor de la FCSB, dupa infrangerea drastica, 1-3, de la Targu Jiu. „Am intalnit cea mai buna echipa din Romania. Ne-au fost net superiori in prima parte. Nu am facut fața presiunii. Am facut greșeli inadmisibile.…

- Un cutremur de 4.1 grade pe scara Richter s-a produs luni, 19 iunie, in jurul orei 8.26, in Romania. Epicentrul a fost localizat in Oltenia, Gorj. Potrivit INFP, in ziua de 19.06.2023, 08:26:02 (ora Romaniei), s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.1, la adancimea de 15…