Stiri pe aceeasi tema

- Compania germana BioNTech a publicat primele rezultate cu privire la aplicarea preclinica a principiului din spatele vaccinului sau anti-COVID, iar datele arata ca tehnologia ARNm implementata in ser ar putea trata bolile autoimune, precum scleroza multipla, potrivit Daily Mail. Serul ARNm a fost testat…

- Compania farmaceutica germana BioNTech a publicat primele date privind aplicatia preclinica a principiului din spatele vaccinului sau anti-COVID-19 care ar putea trata bolile autoimune, printre care si scleroza multipla, relateaza EFE. Intr-un studiu publicat vineri de revista "Science" compania…

- Compania farmaceutica germana BioNTech a publicat primele date privind aplicatia preclinica a principiului din spatele vaccinului sau anti-COVID-19 care ar putea trata bolile autoimune, printre care si scleroza multipla.

- Compania farmaceutica germana BioNTech a publicat primele date privind aplicatia preclinica a principiului din spatele vaccinului sau anti-COVID-19 care ar putea trata bolile autoimune, printre care si scleroza multipla, relateaza EFE. Intr-un studiu publicat vineri de revista "Science"…

- Derulat de Asociația Pacienților cu Afecțiuni Neurodegenerative (APAN), programul se adreseaza copiilor cu scleroza multipla. Scleroza multipla este o boala inflamatorie mediata autoimun, caracterizata prin modificari ale sistemului nervos central. Chiar daca boala afecteaza de obicei adulții, exista…

- Ca in fiecare an, Moș Craciun are nevoie de ajutoare de nadejde pentru a ajunge la toți pacienții cu scleroza multipla din Alba. Astfel, cei care doresc sa faca o fapta buna in apropierea sarbatorilor de iarna, pot face donații catre Asociația SM Speromax Alba, care mai departe va distribui cadourile…

- Pentru actorul John Travolta este o perioada foarte grea, asta pentru ca in urma cu șase luni și-a pierdut soția, dupa ce a murit din cauza unei boli grave! Mesajul emoționant al acestuia de Ziua Recunoștinței!

- Scleroza multipla (SM) este o patologie care afecteaza sistemul nervos central și mai precis invelișurile de mielina care inconjoara neuronii și asigura propagarea impulsurilor nervoase. Deci, care sunt cons...