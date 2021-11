Selly vrea să dea lovitură financiară de Crăciun cu un nou film. ”Peste 400.000 a costat până acum” Selly vrea sa dea lovitura financiara de Craciun! Lanseaza un film nou in cinematografe, inainte de Craciun, intitulat ”Tabara”. Precedentul, ”Un altfel de Craciun”, lansat in decembrie 2019, a batut toate recordurile de spectatori inregistrate pana in prezent din anul 1995 de un film romanesc, de la intrarea in cinematografe (302.491 spectatori dupa trei saptamani de rulare). Vedeta online-ului romanesc, Selly, pe numele sau Andrei Șeralu, lucreaza din vara la pelicula ”Tabara”, la care este și coproducator. Puștiul de 20 de ani a investit pana in prezent, dupa spusele sale, peste 400.000 euro… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vedeta online-ului romanesc, Selly face bani buni publicitate și populararitate pe YouTube, dar și cheltuie. Puștiul ce a reușit performanța sa incaseze un milion de euro pana la majorat, a scos din buzunare, pentru cateva ore de filmare, 25.000 de euro. Pe numele sau Andrei Șelaru, vloggerul Selly…

- E cel mai cunoscut vlogger din Romania, e cantareț, dar și actor și, mai nou, co-producator. Selly a vorbit despre ultimul proiect al sau alaturi de 5GANG, trupa care se destrama . Lanseaza un nou film chiar in luna decembrie a acestui an, unul in care au investit sute de mii de euro. Este vorba despre…

- O noua desparțire in showbiz. Dupa ce i-a mai dat o șansa lui Ilie Nastase, acum Ioana Simion, soția tenismenului a facut anunțul separarii. Vedeta marturisește ca rabdarea sa a luat sfarșit și ca nu mai poate continua in acest fel.

- Andreea Ibacka se pregatește de intalnirea cu al doilea copil! Vedeta mai are puțin și o sa devina mamica pentru a doua oara, așa ca fanii abia așteapta sa afle mai multe detalii. Iata ca soția lui Cabral le-a oferit tuturor un indiciu cu privire la naștere! Andreea Ibacka, dezvaluiri despre nașterea…

- Messi (34 de ani) a fost cazat pana prezent la un hotel de cinci stele alaturi de familia sa, de la venirea in august de la Barcelona. Vedeta lui PSG este in cautarea unei case și s-ar putea muta intr-un castel la Paris, cotat la aproape 50 de milioane de euro. Soția lui Messi, Antonela Roccuzzo (33…

- Dana Nalbaru s-a retras din lumina reflectoarelor și s-a concentrat mai mult pe viața de familie și pe proiectele personale. Soția lui Dragoș Bucur și-a deschis o afacere in București, iar acum e aproape de nerecunoscut. Fosta membra a trupei Hi-Q a renunțat la muzica și s-a dedicat in totalitate creșterii…

- Adela Popescu a anunțat ca a anulat botezul celui de-al treilea copil. Vedeta de la PRO TV a fost diagnosticata joi cu COVID-19, iar din aceasta cauza evenimentul nu se va mai ține.Astazi, Adela Popescu ar fi trebuit sa-și boteze cel de-al treilea copil, insa din cauza faptului ca a fost testata pozitiv…

- Dorian Popa se lanseaza in moda. De maine, colecția vestimentara personalizata a vedetei, denumita ”Hatz”, dupa succesul sau muzical, va putea fi gasita in mall-uri. Cei ce-l admira pe vorbarețul personaj monden, dar și vedeta de televiziune și in online, il pot pot intalni personal, maine, la cel mai…