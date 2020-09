Selly va avea emisiune la tv Vloggerul Selly a dezvaluit “La cina” ca in viitorul apropiat va avea propria emisiune la tv. “Lucram la o emisiune a mea, lucram la treaba asta, dar nu pot sa dau mai multe detalii. Lucram la crearea unui produs, unei linii de conținut, o emisiune care sa fie a mea. Pe televizor și pe internet! Va fi un mix, online-ul și offline-ul se vor intalni in produsul asta. Nu pot sa dau mai multe detalii, dar cred ca o sa fie ceva foarte draguț.” - a spus Selly la Digi24. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

