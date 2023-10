Selly și-a cumpărat o mașină de un sfert de milion de euro Selly și-a cumparat o mașina de un sfert de milion de euro Selly și-a facut singur un cadou de zile mari. Și nu e vorba despre orice cadou, ci despre mașina visurilor sale. Vloggerul-ul și-a achiziționat un Porsche 911 Turbo S. Noua mașina a lui Selly are 650 cai-putere și a costat 240 000 de euro. Acesta s-a mandrit pe rețelele de socializare cu noua sa achiziție. Tanarul a postat pe social media mai multe fotografii, dar și un videoclip cu mașina de lux pe care și-a cumparat-o. La momentul actual, Selly este unul dintre cei mai bine cotați vloggeri din Romania. El are milioane de admiratori… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Selly anunța ca și-a cumparat „mașina visurilor” sale. Tanarul vlogger in varsta de 22 de ani conduce acum un bolid in valoare de 240.000 de euro. Dupa ce ani de zile a condus o mașina Mercedes CLS in valoare de 100.000 de euro, Selly a facut acum o investiție majora. Și-a achiziționat un bolid Porsche…

- Selly și-a luat, de curand, o noua mașina și pare ca nu s-a uitat la bani, caci bolidul costa 150.000 de euro. Dupa ce, la inceputul acestui an, a fost implicat intr-un accident, vloggerul spunea ca vrea sa aiba mai multa grija in trafic, mai ales ca mașina este puternica și nu exclude ca, la un moment…

- Un colț uitat de lume, situat in frumusețea incantatoare a dealurilor dintre județele Timiș și Arad, incepe sa-și recapete viața grație unui proiect de dezvoltare inovativ, condus de un antreprenor italian, Osvaldo Martinelli. Labașinț, un sat odata prosper, a carui populație a scazut la doar șapte…

- Vedeta online-ului autohton, solista Iuliana Beregoi a reușit ceea ce mulți nu reușesc intr-o viața. La 19 ani proaspat impliniți, basarabeanca ale carei videoclipuri și filmulețe fac deliciul a sute de mii de fetițelor romance, dovada succesul de care se bucura pe canalele sale, a devenit o fabrica…

- Ministrul mediului Mircea Fechet a declarat vineri la Cluj-Napoca, in cadrul evenimentului „Reciclam in Romania”, ca incepand de luni, 31 iulie, ora 10:00, persoanele fizice se pot inscrie in cadrul Programului privind privind casarea autovehiculelor uzate - Rabla Local. Bugetul programului este de…

- O postare pe Facebook care arata un carucior abandonat noaptea pe marginea drumului și avertizarea sa nu opriți in asemenea cazuri a devenit virala. Toata lumea se intreaba unde s-au intamplat astfel de cazuri, iar internauții au indicat unele județe din Romania, cum ar fi Bistrița-Nasaud sau Caraș-Severin.…

- Posturile de televiziune din Romania au achiziționat drepturile de televizare pentru o parte dintre duelurile pe care echipele romanești le vor avea in turul 2 preliminar din Conference League. Joi, 27 iulie, vor avea loc manșele tur din runda a doua preliminara a Conference League. ...

- A devenit unul dintre cei mai cunoscuți vloggeri din Romania, iar acum se bucura de o noua realizare! Selly și-a cumparat primul sau apartament, la doar 22 de ani. Tanarul se bucura de incasari uriașe la aceasta varsta și de reușite cum mulți adulți și-ar dori sa aiba. Iata cat de mare este noua locuința…