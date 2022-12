Selly sărbătorește 10 ani de vlogging, un miliard de vizualizări și încasări de milioane de euro. ”Credeți în visele voastre!” Iată cum arăta la începuturi! In urma cu fix 10 ani Selly a facut primul vlogging. Cel ce avea sa devina puștiul teribil al internetului romanesc avea pe atunci 11 ani. Astazi prima vedeta a noastra in online a ajuns la 3,2 milioane de abonați YouTube, a vandut zeci de mii de bilete la concertele proiectului sau, 5 GANG, și alte zeci de mii cu filmele sale. ”Acum 10 ani habar nu aveam ca acel prim vlog avea sa-mi schimbe total viața. Rezultatele nu au venit peste nioapte. Primele 6 luni nu am trecut de 100 de abonați. In 2015 am facut primii 100.000 de abonați, iar in 2018 primul milion. Credeți in visele voastre și nu va… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

