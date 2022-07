Stiri pe aceeasi tema

- Selly se pregatește de finala primului sezon „La munca”, iar primul episod l-a filmat, acum patru luni, in platoul Observator. Vloggerul celebru alaturi de alți vloggeri și artiști a incercat aproape toate meseriile. Ei bine, acum a povestit cum a fost pentru el sa lucreze ca gunoier.

- In varsta de 21 de ani, Selly se mandrește cu reușita lui in cariera, are peste trei milioane de abonați pe Youtube și un milion de euro avere. Tanarul vlogger a vorbit despre conduita sa in afaceri, a spus cum a reușit sa aiba caștiguri mari, pornind de un caștig de doar 50 de dolari pe luna. Intr-un…

- Aflați inca sub emoțiile probei de Limba romana, cei peste 100.000 de elevi care viseaza sa devina, la toamna, studenți, au dat proba scrisa obligatorie a profilului, adica Matematica sau Istorie. Pentru prima data, candidații au spus ca subiectele de la matematica au fost mai ușoare decat cele de la…

- Selly și Antonia s-au transformat pentru cateva ore in vanzatori de fructe și legume in piața. Inițiativa a fost a vloggerului, care are un nou proiect pe Youtube. Vrea sa arate ca influencerii se pot descurca și daca rețelele de socializare dispar. „La munca” e proiectul de pe Youtube al lui Selly.…

- Generalul Shamanov a numit una dintre principalele greseli in operatiunea din Ucraina. Potrivit lui Shamanov, demilitarizarea Ucrainei ar putea dura intre 5 si 10 ani. Una dintre greselile armatei ruse a fost asteptarea ca va fi „intampinata cu flori" in Ucraina, dar aceasta componenta a fost deja…

- Dan Sucu este noul actionar al FC Rapid Bucuresti, acesta urmand a detine 50- din actiunile clubului, celelalte 50- fiind detinute de Victor Angelescu. "Ne dorim ca Rapid sa redevina o echipa puternica, care an de an sa lupte cu sanse reale la castigarea titlului din Liga 1. Si, de ce nu, speram pe…

- *** Restaurant Time Out angajeaza bucatar. Detalii la numarul de telefon 0757097290. *** Vino in echipa noastra! In curand deschidem un magazin LA DOI PAȘI in JIBOU. Cautam: Șef de Magazin, Operator date, Casier/Lucrator Comercial. Așteptam CV-ul tau la adresa [email protected] Informații la tel. 0790-002-900.…

- *** Firma austriaca de constructii angajeaza urgent femeie de serviciu. Salariu net 1.000 euro, cazare, masa, transport gratuit. Telefon 0043 660 6987017 sau 0040 743 862 523. *** Restaurant Time Out angajeaza bucatar. Detalii la numarul de telefon 0757097290. *** SC FLEXINSTAL VISION SRL angajeaza…