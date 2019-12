Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 51 de ani s-a urcat la volan in stare avansata de ebrietate si s-a oprit intr-un copac aflat pe marginea drumului. Accidentul s-a petrecut duminica dupa-amiaza, iar la patru zile de la comiterea acestuia barbatul s-a plans telefonic politistilor ca nu a reusit sa dea de urmele masinii,…

- Ziarul Unirea FOTO| Accident MORTAL pe autostrada A1: O persoana a DECEDAT și alte 6 au ramas incarcerate dupa ce un tir, o mașina și un microbuz s-au izbit violent Un accident MORTAL a avut loc vineri dimineața, pe autostrada A1: o persoana a DECEDAT și alte 6 au ramas incarcerate dupa ce un tir, o…

- Potrivit Biroului de presa al IPJ Buzau, din primele date reiese ca, in timp ce se deplasa cu o autoutilitara pe DN 2B din directia Braila catre Buzau, tanarul a pierdut controlul volanului si a patruns pe sensul opus de mers, intrand in coliziune cu un autocamion, condus de un ialomitean de 45 de…

- Cinci persoane au fost ranite, sambata seara, pe DN66, in localitatea Bretea Strei din județul Hunedoara, dupa impactul dintre doua mașini. Potrivit polițiștilor, accidentul a fost provocat de un șofer baut, care a facut o depașire și a lovit alta mașina.Purtatorul de cuvant al IPJ Hunedoara,…

- O persoana a murit, marți seara, in urma unui accident produs pe DN6, in zona localitatii Gavojdia, judetul Timis, in care au fost implicate o mașina și un TIR. Potrivit polițiștilor, accidentul a avut loc pe fondul unei depașiri neregulamentare. Potrivit Centrului Infotrafic, accidentul a avut loc…

- Cleopatra Stran a devenit un nume cunoscut in Romania inca de cand avea 3 ani. Atunci a lansat o piesa ce a devenit cunoscuta și fredonata chiar și astazi de milioane de oameni „Ghița”. Tanara a crescut, insa nu a uitat niciodata de locul natal in care s-a nascut.

- Claudia Patrascanu si Gabi Badalau au divortat. Cantarareata incerca sa treaca cu zambetul pe buze de cea mai grea perioada din viata ei. Claudia a postat pe retelele de socializare un mesaj emotionat.

- Un barbat de 35 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa dupa ce a pierdut controlul masinii pe care o conducea si a patruns pe contrasens, unde a lovit in plin un autotractor cu remorca.