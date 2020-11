Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de Black Friday 2020 organizata de eMAG vineri, 13 noiembrie, a batut toate recordurile istorice și a evidențiat schimbarile comportamentului clienților. eMAG a inregistrat, intr-o singura zi, 12,4 milioane de vizite, cu 1,6 milioane peste 2019, și produse comandate in valoare de 585,7 milioane…

- Agentia Hello Holidays a pregatit oferte de vacanta pentru ultimele saptamani din an, dar si pentru 2021, care vor fi disponibile la targul online organizat de Hello Holidays, in perioada 12-16 noiembrie. Programele au reduceri de pana la 50%, pentru transportul cu autocarul sau cazare, specifice…

- Prieteni, comedianți, creatorii serialului “Dumnezeu vs. Satana”, colegi de radio, adica Andrei Ciobanu și Ionuț Rusu. Acum, pe cei doi ii mai leaga un lucru: o carte scrisa impreuna – ”Dumnezeu vs Satana – Vacanța in Romania”. Ideea carții a venit de la serialul cu același nume de pe YouTube, care…

- Premierul Ludovic Orban susține ca petrecerile de Revelion sunt considerate petreceri private si nu vor putea fi organizate, iar romanii care vin in tara de Craciun vor intra in carantina daca se intorc din tari cu un indice de infectare mai mare decat cel inregistrat de Romania, scrie News.ro. ”Din…

- Uniunea Ziariștilor Profesioniști din Romania lanseaza concursul pe anul 2020 cu tema „Sens și contrasens in mass-media”, adresat tuturor membrilor organizației. Materialele de presa care vor fi transmise spre jurizare vor trebui sa reflecte nenumaratele fațete care au schimbat cursul profesiei jurnalistice…

- 5 din 10 chiriași de retail solicita detalii și despre spații industriale CBRE , liderul pieței de consultanța imobiliara, lanseaza in Romania o gama de servicii omnichannel pentru retailerii care vor o adaptare rapida la noul context de piața prin extinderea spațiilor industriale. Serviciile omichannel…

- Dupa o ediție de colecție desfașurata in aer liber, in centrul istoric al Sibiului și in locații din miraculosul Muzeu Astra, Festivalul Internațional de Film de la Sibiu iși cheama spectatorii pentru a doua parte a festivalului, care va avea loc in online, in perioada 16-25

- Dupa sistemul de sanatate, urmeaza un moment al adevarului pentru educația din Romania. Vorbim despre dotarile școlilor, despre pregatirea profesorilor. Acum, orele lor vor putea fi urmarite de oricine.