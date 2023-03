Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, aflat in vizita oficiala in Emiratele Arabe Unite, a fost invitat sambata, 18 martie 2023, de catre autoritațile emirateze sa viziteze doua simboluri ale culturii și istoriei naționale: Monumentul Martirilor și Marea Moschee din Abu Dhabi. Fii la curent…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, aflat in vizita oficiala in Emiratele Arabe Unite, a fost invitat sambata, 18 martie 2023, de catre autoritațile emirateze sa viziteze doua simboluri ale culturii și istoriei naționale: Monumentul Martirilor și Marea Moschee din Abu Dhabi. Vizitarea celor doua

- Andrei Șelaru, cunoscut de toata lumea drept Selly, ne-a spus rețeta de succes in ceea ce privește vlogging-ul, domeniu in care el a debutat in urma cu 10 ani. In varsta de 22 de ani, tanarul are propria academie de vlogging, este fondatorul trupei 5Gang, este autor de piese și cantareț, actor și producator…

- Vloggerița Mimi, fosta iubita a lui Sebastian Dobrincu, a fost invitata in emisiunea lui Catalin Maruța, unde a raspuns celor mai incomode intrebari. Creatoarea de conținut a dezvaluit ca a avut o relație cu Selly in urma cu mai mulți ani. Mimi este una dintre cele mai cunoscute persoane din mediul…