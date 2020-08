Selly, implicat într-un nou accident de circulație Selly a fost implicat intr-un nou accident de circulație, la cateva luni dupa ce și-a distrus mașina in valoare de 70.000 de euro. Potrivit Libertatea , vloggerul in varsta de 19 ani, a intrat cu mașine intr-un semn de circulație pe care l-a doborat, intr-un cartier rezidențial din București. Citește și: Inna are o relație cu un celebru rapper din Romania! „Da, suntem impreuna” In urma impactului, caroseria autoturismului s-a indoit, iar un far s-a spart. La sfarșitul anului trecut, Selly a fost implicat intr-un alt accident de circulație, la doar o luna dupa ce iși luase permisul de conducere.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vloggerul Selly a fost implicat luni intr-un nou accident de circulație, la doar cateva luni dupa ce și-a distrus bolidul de 70.000 de euro, noteaza Romania TV.Vloggerul aintrat cu mașina intr-un semn de circulație pe care l-a doborat, intr-uncartier rezidențial din București, iar in urma impactului,…

- Imaginile au fost trimise de un telespectator Romania TV care a explicat cum s-a petrecut totul. Potrivit acestuia, accidentul a avut loc luni, intr-un cartier rezidential din Bucuresti. Selly a intrat cu masina intr-un semn de circulatie pe care l-a doborat. In urma accidentului, bolidul de lux…

- Liderul USR București, Claudiu Nasui, promoveaza și se arata intru totul de acord cu poziția vloggerului Selly, cel care a expus problemele sistemului de educație din Romania. Nasui considera ca, in acest moment, politicienii baga mizeria sub preș și nu au viziune pentru a-l repara. ”Probabil cel mai…

- Potrivit anchetatorilor, o amprenta l-a dat de gol pe cel mai mare falsificator de bancnote de plastic din lume. Timp de 6 ani, oamenii legii au primit aproape 3.000 de plangeri de la diverse persoane care reclamau ca au primit bani falși in schimbul produselor vandute și niciun alt indiciu.…

- Selly a reușit sa uimeasca din nou. Dupa ce la primele doua probe ale examenului de Bacalaureat a venit cu limuzina , de data aceasta vloggerul a decis sa renunțe la bolidul de lux pentru o… Dacie. Tanarul a renunțat la mașina sa luxoasa pentru o Dacia 1310, un model foarte vechi, de culoare gri, surprinzandu-și…

- Marcel Pavel este unul dintre cei mai apreciați artiști din Romania, vocea sa fiind inconfundabila. Artistul a implinit de curand varsta de 60 de ani și susțin ca se simte in continuare tanar. Toata lumea il știe pe Marcel Pavel tuns zero, aceasta fiind imaginea care l-a consacrat. Insa a fost o perioada…

- Claudiu Bleonț (55 ani) a decis sa se mute in Munții Apuseni și sa candideze la primarie. Deși vrea sa se implice mai mult in comunitate, acesta a precizat ca nu va renunța la actorie. Bleonț s-a mutat odata cu apariția virusului SARS-CoV-2 in Romania, in comuna clujeana Beliș. Ii place atat de mult…

- Un filmuleț șocant face inconjurul rețelelor sociale, dupa ce o tanara a produs un accident rutier in București. Atat starea ei, cat și a pasagerei sale, era vizibil afectata de consumul de substanțe halucinogene.