Stiri pe aceeasi tema

- Selly (Andrei Șelaru) a dezvaluit, luni seara, la Realitatea Plus daca este tentat sa intre in politica, in viitorul apropiat sau indepartat. „Nu am niciun plan sa intru in politica. Absolut niciun plan de a face acest lucru. Este posibil, viitorul e foarte incert, ca un punct distant din viața mea,…

- Selly ar putea fi acuzat ca a tolerat intenționat ca rapper-ul Wizz Khalifa sa dețina și sa consume droguri la eveniment.Daca va fi gasit vinovat, va fi introdus in registrul traficanților de droguri, susține expertul antidrog Catalin Țone. Și realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel Anca Alexandrescu…

- „Am decis ca este momentul sa fac mai mult decat fac aici, și am sa imi dedic o parte din timpul meu liber, ala puțin cat este, ca sa ma implic intr-o ampla campanie antidrog. Dupa ce s-a intamplat la festivalul „Beach, please!” cu Wiz Khalifa, și dupa acest val de tineri și de personaje „manipulate”,…

- Tanara generație este intoxicata de indivizii care urca pe scena și fredoneaza versuri prin care promoveaza consumul de droguri și agresiunile. „Fata e perversa o las *** De ce faci așa ceva, pentru asta exista **** Slaba, grasa, nu imi pasa, slaba, grasa***”„Fetele nebunele ... sus pe bar”, sunt doar…

- Unul dintre organizatorii festivalului, influencerul Selly , pe numele sau adevarat Andrei Selaru, se declara impotriva consumului de substanțe interzise. A declarat in repetate randuri ca desfașoara o campanie antidrog chiar in cadrul evenimentului de la Costinești insa, chiar pe scena festivalului,…

- Deși autoritațile nu au confirmat reținerea oficiala a lui Wiz Khalifa, prezența polițiștilor la fața locului și ridicarea acestuia au generat numeroase discuții. Incidentul vine intr-un moment sensibil, festivalul fiind deja in centrul unei alte controverse legate de promovarea drogurilor. Festivalul…

- Vlogger-ul Andrei Șelaru, cunoscut drept 'Selly', a declarat intr-un discurs la NATO Youth Summit, desfașurat la Miami, ca nu vrea sa traiasca „intr-o lume distopica, in care inteligența artificiala decide ce este adevarat și ce nu” și ca soluția pentru combaterea dezinformarii nu este „sa-i oprim pe…

- Andrei Ursu: Este o decizie halucinanta. Am atacat deja, am facut apel, avem dreptul sa facem apel, mergem la Inalta Curte. Consider ca aceasta hotarare este o continuare a influentei fostei Securitati in justitia romana. In acest caz particular, intr-un fel sau altul, l-au influentat si pe acest judecator…