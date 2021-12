Selly, despre cum a câștigat primul milion de euro la 18 ani. ”Primii bani din vlogging au fost 50$” Selly, poate cel mai urmarit roman in online-ul autohton, se bucura de un mare succes zugravindu-și viata pe internet prin videoclipuri și podcasturi. Cum in ziua de azi succesul se masoara și in bani, puștiul teribil al internetului a recunoscut pentru prima data ca a trecut de un milion de euro cu puțin inainte sa implineasca 18 ani. Pe numele sau Andrei Șelaru, succesul vloggerului Selly (21 ani) a inceput in camera sa, din apartamentul parinților sai, la Craiova. ”Totul a inceput implorandu-mi parinții sa imi ia o camera video, pe cand eram foarte mic, pe la 6-7 ani. Nu știam inca de existența… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

