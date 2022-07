Selly admite că are o avere de peste 1 milion de euro Selly admite ca are o avere de peste 1 milion de euro La momentul actual, Selly este unul dintre cei mai bine cotați vloggeri din Romania. Are milioane de admiratori din tanara generație și au reușit sa transforme acest lucru in veritabile afaceri de succes. Intr-un vlog postat recent, vorbește despre ascensiunea sa in mediul online. Despre cum a ajuns la o avere de 1 milion de euro de la caștiguri de 50 de dolari pe luna. „Da, am facut primul milion, dar depinde cum definești averea. Majoritatea oamenilor au impresia ca averea unui om reprezinta banii cash. E greșit, nu e așa. Eu consider ca… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

- In varsta de 21 de ani, Selly se mandrește cu reușita lui in cariera, are peste trei milioane de abonați pe Youtube și un milion de euro avere. Tanarul vlogger a vorbit despre conduita sa in afaceri, a spus cum a reușit sa aiba caștiguri mari, pornind de un caștig de doar 50 de dolari pe luna. Intr-un…

