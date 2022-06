Stiri pe aceeasi tema

- Celebru pentru faima sa pe internet, Selly este notoriu pentru ca iși lovește frecvent mașina de 70.000 de euro. Cea mai recenta isprava a sa este de la Bacau, unde plecase sa susțina un concert cu trupa sa, 5Gang, despre care spusese ca se desființeaza și ca nu va mai susține reprezentații in public.…

- Tot timpul ocupat și plecat cu treburile pe care Selly a dezvaluit cat de atent este la alimentație. Ce a marturisit celebrul vlogger despre mesele pe care le ia zilnic, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Ella Tina a trecut prin momente de panica, asta dupa ce a fost implicata intr-un accident rutier. Din fericire, fosta iubita a lui Jador nu a pațit nimic grav. iar starea ei de sanatate este una buna. Bruneta a marturisit pe rețelele de socializare ca nu a oferit prioritate de dreapta, așa ca s-a izbit…

- Uita-te la acest video pe YouTube. Uita-te la acest video pe YouTube. La data de 5 mai a.c.., in jurul orei 13.20 in comuna Filipeștii de Targ, la intrare in satul Bratașanca s-a produs un accident rutier intre 2 autoturisme conduse de doi barbați cu varstele de 30 de ani, respectiv 31 de […]

- Accident cu patru mașini implicate in București. Un autoturism a intrat intr-o patiserie. Un accident in care au fost implicate nu mai puțin de 4 autoturisme s-a produs in aceasta dimineața in București, in zona Mihai Bravu. Un automobil a ricoșat și a intrat in plin intr-o patiserie care era deschisa…

- Selly a trecut prin momente cumplite, dupa ce s-a confruntat cu anumite probleme de sanatate. Celebrul vlogger in varsta de 21 de ani a ajuns, de urgența, la spital, dupa ce a fost infectat cu virusul COVID. Cum se simte, acum, liderul 5Gang. Iși ține fanii la curent cu tot ce se intampla in viața […]…

- Selly trece prin momente dificile, asta dupa ce a fost infectat cu noul coronavirus. Celebrul vlogger iși ține fanii la curent cu toate momentele din viața sa, iar de aceasta data le-a marturisit ca starea lui de sanatate nu este una tocmai buna și se simte slabit.

- Dorian Popa, care e și dezvoltator imobiliar, le-a aratat fanilor sai in ce a investit aproximativ 40.000 de euro. Cantarețul și-a cumparat de-a lungul anilor zeci de perechi de pantofi sport de la branduri foarte cunoscute. Intr-un vlog recent pe Youtube, Dorian Popa apare inconjurat de o parte din…