- Selly a „comis-o” din nou! Celebrul vlogger a lovit patru mașini. Cum s-a produs totul, dar și ce a marturisit artistul despre polițiștii care au intervenit la fața locului. Cantarețul le-a dezvaluit totul fanilor in noul videoclip postat pe YouTube.

- La incercarea de a evita lovirea unui caine, care a ieșit in trafic, mașina de serviciu a Poliției de Frontiera a fost implicata intr-un accident rutier. Incidentul a avut loc in dimineața zilei de luni, 13 iunie, in localitatea Branza, raionul Cahul.

- Azi dimineața, prin 112, a fost anunțat un accident rutier cu o victima neincarcerata in orașul Vișeu de Sus. Incidentul a avut loc pe strada Dragoș Voda din oraș. La fața locului au ajuns echipajele de prim ajutor și polițiștii care urmeaza a stabili ce s-a intamplat. Dragoș HOJDA The post 112 – Accident…

- Un incident rutier a avut loc astazi, la intersectia strazilor Portului si Navelor din municipiul Galati. Potrivit IPJ Galati in evenimentul rutier din municipiu au fost implicate un autobuz si un autoturism.Din primele verificari, autoturismul nu ar fi acordat prioritate autobuzului, care transporta…

- Caz incredibil petrecut duminica, in comuna Mihai Eminescu. Un copil de 12 ani a fost aproape sa provoace o tragedie rutiera, dupa ce mama l a lasat in masina cu motorul pornit si cu surioara lui de doar un an la bord.Incidentul a avut loc la amiaza, in centrul localitatii Catamarasti Deal.Cum s a petrecut…

- Imagini uluitoare au fost surprinse miercuri pe strazile din Ramnicu Valcea. Manelistul Dani Mocanu a provocat un accident rutier cu un TAB militar. Incidentul rutier neobisnuit a avut loc pe strada Spaiul Independentei, langa parcul Zavoi. Doua masini au fost avariate de vehiculul istoric militar,…

- Un incident a avut loc, duminica, pe canalul Sulina, dupa ce doua nave s-au ciocnit, acestea suferind avarii minore care nu le-au pus in pericol. Potrivit autoritatilor, o nava sub pavilion Barbados, naviga de la Galati spre Damietta, și a intrat in coliziune cu o alta nava sub pavilion Republica Moldova,…

- O barca cu opt persoane s-a rasturnat in timpul unui concurs de rafting pe raul Jiu. La fata locului au intervenit SMURD, SAJ, Detasamentul Petrosani, Salvamont si echipajul de scafandrii al ISU HD si ISU GJ. La acest moment, unul dintre ocupanti a fost declarat decedat, un barbat 35 de ani, o alta…