- Trupa 5GANG se desparte! Anunțul a fost facut chiar de membrii formației celebre, in frunte cu vloggerul Selly. Decizia a fost luata de comun acord, așa cum a declarat Selly in mediul online. Celebrul Dan Negru, vedeta Antenei 1, rupe tacerea despre destramarea formației. Care a fost motivul real pentru…

- Connect-R participa la „Asia Express” alaturi de bunul sau prieten Shift. Artistul a povestit ce i s-a intamplat pe „Drumul Imparaților” și cum a dat piept cu realitatea. Connect-R a marturisit ca experiența in show-ul de la Antena 1 l-a facut sa priveasca diferit lucrurile de acum inainte. Au mai ramas…

- Chiar daca recent s-a confruntat cu probleme de sanatate, Oana Roman muncește zi de zi la renovarea gradinii alaturi de Marius Elisei. Nu le este ușor, insa iși doresc sa aiba o curte perfecta și moderna. In urma cu cateva saptamani, Oana Roman a anunțat pe rețelele de socializare ca incepe renovarea…

- Ioana Simion, soția lui Ilie Nastase, ar fi trebuit sa fie astazi prezenta la Star matinal e pe val, insa aceasta a marturisit ca au intervenit cateva probleme. Contactat in direct, Ilie Nastase a marturisit ce s-a intamplat cu partenera sa de viața.

- Nasrin Ameri, vedeta de la Antena Stars, și-a dorit sa fie cununata de primarului sectorului 5, Cristian Popescu Piedone. Cu toate astea, lucrurile nu au mers așa cum și-a dorit bruneta. Nasri Ameri s-a casatorit Vestilul primar nu a fost ofițer de stare civila, asta deși a ajuns la eveniment. Prezentatoarea…

- Scandal intre Gheorghe Turda și Constantin Enceanu, doi dintre cei mai apreciați artiști de muzica populara. Totul a pornit in timp ce aceștia se aflau in cadrul unui eveniment, iar Gheorghe Turda a facut un gest care l-a enervate la culme pe colegul sau de breasla. „Eu am cantat o doina, nici n-am…

- Trei persoane și-au pierdut viața intr-un mod ingrozitor, joi, in raul Motru, in localitatea Miculesti, din județul Gorj. La fața locului au sosit mai multe echipaje medicale, dar din pacate, nu s-a mai putut face nimic pentru salvarea victimelor. Cum a avut loc tragedia Nimic nu prevestea moartea tulburatoare…