- Un tanar din municipiul Tulcea a fost sanctionat cu amenda in valoare de 5.000 de lei dupa ce a fost prins in timp ce organiza o petrecere de Sfantul Valentin, incalcand astfel restrictiile impuse in contextul crizei sanitare, au anuntat luni, intr-un comunicat de presa, reprezentantii Inspectoratului…

- In Gorj au fost desfașurate, in ultimele 24 de ore, 13 actiuni de verificare cu efective marite in sistem integrat, impreuna cu celelalte instituții implicate, in contextul prevenirii și combaterii raspandirii COVID-19. In total, 290 de polițiști, jandarmi și polițiști locali, lucratori ai ISU Gorj,…

- Fiul fostului primar al Constantei, Radu Mazare, Raducu, a fost amendat de politisti cu suma de 1.000 de lei pentru ca si-a serbat ziua de nastere intr-un local din Mamaia, iar la eveniment se aflau peste 20 de persoane, incalcandu-se astfel regulile adoptate in actualul context epidemiologic, conform…

- Politia din Austria a amendat 96 de turisti veniti din toata Europa in statiunea de schi St Anton, care au incalcat masurile de restrictie si perioada de nationala de lockdown in contextul pandemiei de coronavirus, relateaza dpa, potrivit Agerpres. Primarul statiunii St Anton, una dintre cele…

- Un barbat din Taiwan a fost amendat cu 35 de mii de dolari dupa ce a incalcat regimul de carantina impus de pandemia de coronavirus. Intors dintr-o calatorie de afaceri din China, acesta a iesit din casa de cel putin sapte ori in doar trei zile.

- Olanda se confrunta cu noi violente dupa ce zeci de oameni, revoltati de masurile de protectie sanitara si de distantare, au incendiat un centru de testare, aruncand pietre si focuri de artificii in fortele de ordine. Violentele au escaladat chiar in prima noapte in care s-au aplicat restrictii de circulatie…

- Petrecerea in pandemie a mai multor timișoreni a fost „sparta” de polițiști și jandarmi, duminica seara. Aproape 20 de persoane se aflau la Club Lemon, pe b-dul Liviu Rebreanu, atunci cand forțele de ordine au descins și le-au stricat intalnirea. Au fost date amenzi totale de 36.000 de lei.

