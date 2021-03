Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, Selly a organizat intr-un local din judeșul Ilfov o petrecere de proporții, cu prilejul zilei sale de naștere. Selly a implinit 20 de ani și a invitat la aceasta petrecere nume grele din showbiz-ul autohton, printre care și diverși interpreți de manele cu care s-a filmat și postat in online.…

- Fenomenul de cyberbullying asupra copiilor Foto: facebook.com/www.politiaromana.ro. Polițiștii atrag din nou atenția asupra fenomenului de cyberbullying. Chiar daca în mare parte elevii s-au reîntors în banci, oamenii legii le recomanda parinților sa fie atenți la comportamentul…

- CHIȘINAU, 7 feb – Sputnik. Poliția spune ca zeci de oameni le-au scris ca vor sa ajute micuța abandonata, dar și cei care presupun ca au vazut mama impreuna cu fetița. © Sputnik / Anatolii KiriakUn copil de trei ani a cazut in gol de la etajul trei"Va mulțumim și vom transmite mesajele voastre…

- © Sputnik / Anatolii KiriakUn copil de trei ani a cazut in gol de la etajul treiCHIȘINAU 6 feb - Sputnik. In dupa-amiaza de sambata, oamenii legii au fost alertați ca un bebeluș a fost gasit in scara unui bloc din centrul Capitalei. Polițiștii, dar și medicii s-au indreptat la fața locului pentru…

- Eveniment COVID-19: Peste 200 de societați comerciale, verificate la final de saptamana de oamenii legii ianuarie 11, 2021 12:25 Politistii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Teleorman, impreuna cu polițiști locali și celelalte structuri cu care se acționeaza in sistem integrat, au intensificat…

- Un baiețel din Australia a ingerat o cantitate semnificativa de droguri, in timp ce se afla alaturi de mama sa intr-un apartament, in vizita, potrivit Daily Mail. Nefericitul eveniment a avut loc la data de 6 noiembrie. Dupa ce a inghițit drogurile, copilul a inceput sa vomite și și-a pierdut parțial…

- Politistii de la arme, explozivi si substante periculoase din cadrul IPJ Salaj au indisponibilizat, in urma unor acțiuni de amploare ce s-au defașurat simultan in cateva județe, opt colete cu artificii și rachete si au inventariat peste 50 de kilograme de articole pirotehnice, din categoriile de pericol…