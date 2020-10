Stiri pe aceeasi tema

- Actiunea lui Selly, depusa deja la Tribunalul Bucuresti, vine dupa ce postul a preluat, fara sa verifice, un material in care parea ca vloggerul era implicat in accident. Ulterior, Selly a dezvaluit ca a fost o farsa facuta tocmai pentru a dovedi ca Romania TV preia informatii fara sa le verifice (multe…

- Vloggerul Andrei Șelaru - Selly a acționat in instanța postul Romania TV și solicita stației daune de 100.000 de euro pentru, spune el, "prejudicii de imagine", potrivit site-ului Paginademedia.ro.Potrivit sursei citate, acțiunea lui Selly, depusa la Tribunalul București, vine dupa seria de materiale…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a stabilit astazi ca Romania a incalcat Conventia Europeana a Drepturilor Omului prin expulzarea unor cetateni pakistanezi cu drept legal de resedinta, conform Agerpres. Prin urmare, Romania a fost condamnata sa le plateasca celor doi daune morale de cate…

- Fostul procuror Dinu Nica, condamnat definitiv in 2011 pentru luare de mita, a cerut in instanța sa oblige subsidiara din Romania a companiei americane Google sa ștearga sau sa blocheze toate paginile web care conțin materiale despre faptele penale ale acestuia, ce apar in lista rezultatelor afișate…

- Vloggerul Selly da in judecata Romania TV pentru raspandirea de știri false și pentru defaimare. Dupa ce acesta și-a inscenat un accident și a pacalit toate televiziunile de știri din țara, Romania TV il acuza de cateva zile pe Selly despre faptul ca ar fi luat bani de la un anumit partid politic in…

- Selly, Andrei Șelaru pentru numele lui din buletin, este ce mai urmarit vlogger din Romania, avand peste 2,6 milioane de subscriberi pe canalul de YouTube. Vloggerul a realizat un filmuleț de cateva secunde, cu ajutorul unor efecte speciale, care arata faptul ca a facut a doua oara accident cu mașina.…

- Carantina a dat peste cap viețile multor oameni. Este și cazul unui localnic din Cartojani, care s-a hotarat sa faca dreptate. Nu doar pentru el, ci și pentru consatenii sai. Omul a dat in judecata DSU, hotarat sa obțina despagubiri uriașe.

- Situație neașteptata intr-o localtitate din Prahova unde localnicii cer daune morale de la Departamentul pentru Situații de Urgența in valoare de 500.000 de euro. Aceștia acuza ca au fost plasați in carantina pe nedrept și solicita ca ordinul semnat de Raed Arafat sa fie anulat. Localnicii din localitatea…