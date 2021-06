Stiri pe aceeasi tema

- Jessie J a revenit cu o melodie noua, “I Want Love”, dupa o pauza de trei ani de la anteriorul material. Piesa este scrisa si coprodusa alaturi de Ryan Tedder, solistul trupei OneRepublic. Jessie J a declarat: „Am vrut sa revin cu un cantec care se simțea clasic, dar modern. Voci puternice și aduc pe…

- Holy Molly lanseaza cel de-al saselea single, “Gangster”, in colaborare cu producatorii rusi, Cosmo & Skoro. Piesa este inspirata din personalitatea colorata a artistei și de filme, avand clar o nota de „nebunie”, exact ca in cazul personajului Harley Quinn. “Gangster” este cu siguranța o piesa ce o…

- Alex Parker lanseaza piesa bass-house ”I want the money”, o colaborare incendiara cu artista din L.A., Hera. “I Want The Money este imnul generației crypto! O piesa catchy, cu un videoclip care aduce la viața toate meme-urile din sfera de finance”, a spus Alex. Piesa a fost scrisa și compusa de Alex…

- Dupa ce a lansat „Gelozia”, primul single din cariera muzicala, Francesca schimba cursul poveștii și lanseaza „Animal”, o piesa cu ritmuri caliente și versuri in limba spaniola ce-ți raman intiparite in minte. Clipul o prezinta pe artista ca o adevarata Venus și ne arata o alta latura a Francescai –…

- Cu un sound fresh ce imbina elemente pop-dance, „BADDEST” este cu siguranța o colaborare perfect de ascultat in aceasta vara. Piesa prezinta prin beat-uri și versuri vibe-ul plin de energie al celor doi artiști, Imanbek & Cher LLOYD. In ciuda faptului ca are doar 20 de ani, Imanbek a schimbat deja istoria…

- Giada lanseaza prima piesa din cariera muzicala și colaboreaza cu Cezar Stratan pentru „Nota de trecere”. Daca pana acum ne faceam griji pentru „nota de trecere” doar la școala, Cezar și Giada ne arata ca aceasta e foarte importanta chiar și in viața de zi cu zi. Asemeni relației intre frați, clipul…

- Astazi, 9 aprilie, J Balvin lanseaza o noua melodie, “Otra Noche Sin Ti”, o colaborare cu superstarul Khalid. Piesa „Otra Noche Sin Ti” vine insotita de un videoclip regizat de Colin Tilley, un apel hipnotic catre o fosta iubire. Produsa de catre Lexus și compozitorul Keityn („Tusa” și „Chica Ideal”),…