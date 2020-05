Selgros anunță măsuri de sprijin pentru clienții din HoReCa: discount la cumpărături și extinderea termenelor de plată Selgros anunța mai multe masuri adresate clienților din HoReCa, printre care discounturi la prima cumparatura realizata in perioada 15 mai - 30 iunie și extinderea termenelor de plata cu pana la 45 de zile. Hotelurile, restaurantele, barurile și cafenelele care sunt sau vor deveni clienți Selgros se vor bucura de un discount de 15% la prima cumparatura realizata in perioada 15 mai – 30 iunie. Selgros anunța ca clienții din HoReCa vor beneficia de condiții de cumparare personalizate, se arata intr-un comunicat de presa. Retailerul anunța ca este dispus sa extinda termenele de plata… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro

