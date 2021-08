Stiri pe aceeasi tema

- Medicii de la Spitalul de Pediatrie Sf. Maria din Iasi sunt rezervati in ceea ce priveste prognosticul fetei de 15 ani care a suferit cele mai serioase arsri dupa ce s-a urcat pe un tren de marfa impreuna cu alte doua fete. Aceasta a fost transferata cu elicopterul SMURD de la Spitalul Municipal Roman.…

- In aceasta dimineața, 8 august, trei adolescente, cu varste intre 13 și 15 ani s-au urcat pe un tren de marfa din gara Roman, doua dintre ele suferind arsuri in urma electrocutarii. La fața locului s-au deplasat forțe ale pompierilor, precum și o ambulanța SMURD și o ambulanța a SAJ Roman. „Pana la…

- O adolescenta în vârsta de 15 ani a suferit arsuri pe 40% din suprafata corporala, iar o doua, de 14 ani, pe 2% din suprafața corpului, dupa ce s-au electrocutat urcându-se pe un tren marfar garat în stația CFR Roman pentru a-și face fotografii, relateaza Agerpres.UPDATE…

- Una dintre adolescentele care a suferit arsuri dupa ce s-a urcat duminica dimineata pe un tren de marfa va fi transferata cu un elicopter SMURD la un spital din Iasi pentru ingrijiri de specialitate. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Neamt, Spitalul Municipal Roman…

- Un copil in varsta de 9 ani se afla in stare grava la Terapie Intensiva din cadrul Spitalului de Pediatrei, dupa ce s-a inecat in propria piscina. Medicii au un pronostic rezervat, conform prof. dr. Diana Cimpoeșu, medic coordonator UPU-SMURD Iași. Copil inecat in propria piscina La fața locului a ajuns…

- „Pacientii au fost transferati catre spitalul nostru, sunt stabili hemodinamic si respirator. Au fost internati pe o sectie de pediatrie, compartimentul de Toxicologie si nu necesita supraveghere in sectia de Anestezie si Terapie Intensiva. Este foarte important ca au ajuns la spital, ca li s-a acordat…

- Trei fetite de trei, opt, respectiv 11 ani din comuna Țibanești, județul Iași, au ajuns sambata intoxicate la spitalul de copii din Iași, cu elicopterul SMURD. Bunicii copilelor le-au spalat pe cap cu o substanța toxica, iar parinții au sunat la 112, potrivit News . Medicul-sef UPU-SMURD Iasi, Diana…

- O femeie in varsta de 42 de ani din județul Vaslui a fost transportata duminica, in stare grava, cu elicopterul SMURD la Spitalul Sfantul Spiridon din Iași, informeaza Agerpres . Tanara are arsuri pe 60% din suprafața corpului, dupa ce locuința i-a fost cuprinsa de flacari. Femeia era acasa, in satul…