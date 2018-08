Selfie-ul sexy iti ridica statutul social Femeile fac selfie-uri sexy pentru a concura intre ele sau pentru a urca pe scara sociala in medii in care, din punct de vedere economic, nu au aceleasi sanse cu barbatii, sustine un nou studiu realizat de o universitate australiana. Potrivit revistei Proceedings of the National Academy of Sciences, femeile isi fac selfie-uri in ipostaze […] Selfie-ul sexy iti ridica statutul social is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

