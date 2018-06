Stiri pe aceeasi tema

- Un batran in varsta de 77 de ani și-a imbatat nepoata, o tanara in varsta de 20 de ani. Barbatul nici macar nu a ținut cont ca in casa se afla și soția lui și a profitat de tanara aflata in imposibilitatea de a se apara. James Allen (77 de ani), un american din Ohio, a fost arestat marți dupa ce poliția…

- Autoritatile par sa doarma in papuci sau au ochelari de cal. Cunoscutul escroc de masini scumpe, Vasile Gradinaru, fost reprezentant al firmei auto Hachi Motors, cel care a fugit in 2014 cu banii a peste 20 de clienti ce doreau sa-si achizitioneze autoturisme si motociclete Honda, a mai facut o victima.…

- "Inculpatul Lazar Andrei, in noaptea de 14 spre 15 decembrie 2017, intr-un local din municipiul Craiova, a proferat amenintari in public aducand atingere demnitatii persoanelor prezente si, totodata, a purtat in holul de la intrarea in localul respectiv un cutit pe care l-a scos la vedere. Inculpatul…

- Cei doi ciobani care si-au injunghiat colegul de opt ori, apoi l-au abandonat intre doua statii CFR, intre localitatile Cata si Beia, județul Brașov, au incercat sa isi ascunda fapta. Prin urmare, ei au asezat cadavrul pe calea ferata, sperand ca un tren va trece peste el. Dupa ce au lasat cadavrul,…

- A furat o bicicleta in valoare de 8.000 de lei. Hotul este un tanar care este cautat de Politie.Potrivit oamenilor legii, individul a intrat in scara blocului de locuit de pe strada A.Russo din sectorul Ciocana și a furat bicicleta care a fost lasata fara supraveghere.

- O femeie care a cazut pe șine în metroul din orașul Moscova, a murit din cauza ranilor incompatibile cu viața. Potrivit presei ruse, victima este din Republica Moldova, iar tragedia a avut loc luni la stația de metrou „Mendeleevskaia". Femeia a cazut pe șine în…

- Mircea Badea a comentat in emisiunea pe care o modereaza la Antena3 invitația pe care a primit-o de a se prezenta la secția de poliție. Realizatorul a declarat ca nu se va duce, pentru ca nu a ințeles despre ce este vorba și ca a fost inspirat de șefa DNA, care deși invitata de mai multe ori la Comisia…

- Risca pana la 2 ani de inchisoare pentru ca au furat un telefon mobil "Xiaomi Redmi Note 4", dintr-o masina parcata in curtea unui bloc de locuit de pe strada D.Rascanu din Capitala.Hotii, care apar in imaginile video de mai sus, sunt cautati de oamenii legii.