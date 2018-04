Selena Gomez și-a surprins recent fanii cu o noua schimbare de look. Desparțita de Justin Bieber, vedeta a simțit nevoie de o schimbare, așa ca s-a gandit sa adopte o tunsoare diferita. Dupa ce și-a schimbat look-ul, artista a postat imaginile pe rețelele de socializare, iar fanii i-au apreciat curajul, deși este rasa doar partial. […] The post Selena Gomez s-a ras in cap! Fotografia care i-a lasat fara cuvinte pe fani appeared first on Cancan.ro .