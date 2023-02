Stiri pe aceeasi tema

- Specialistii Spitalului ”Victor Babes” Timisoara avertizeaza, marti, ca nerespectarea tratamentului poate ucide mai mult decat boala pentru care se administreaza terapia. ”Stiati ca nonaderenta (nerespectarea /”neurmarea” intocmai a tratamentului) poate ucide mai mult decat boala pentru care se administreaza…

- Delia Matache este, fara indoiala, una dintre cele mai iubite artiste din Romania. Celebra cantareața a vorbit, de curand, in cadrul unui interviu, despre afecțiunea de care sufera. Cu ce probleme se confrunta vedeta și cum reușește sa la țina sub control, mai ales cand e in public.

- Iubirea pare sa fi aparut din nou in viața Selenei Gomez. Vedeta internaționala a fost surprinsa in ipostaze de cuplu cu Drew Taggart de la The Chainsmokers. Celebra cantareața și renumitul DJ au avut parte de o cina romantica in New York.

- Vedeta a facut recent o marturisire neașteptata, cerand chiar ajutorul parinților care trec prin situații asemanatoare. Dana Rogoz a recunoscut ca sufera din pricina micuței Lia. Potrivit acesteia, primele semne ce i-au atras atenția au aparut acum aproape un an. Ce se intampla cu fiica ei. Dana Rogoz,…

- Gabriela Cristea, moderatoarea de la Mireasa - Capriciile Iubirii, a facut dezvaluiri emoționante despre boala cu care se confrunta din cauza epuizarii. De altfel, soția lui Tavi Clonda a marturisit ca s-a confruntat cu mai multe probleme de sanatate in ultimul an.

- Boala de care sufera Monica Tatoiu de zeci de ani. Femeia de afaceri este mereu cu zambetul pe buze, astfel incat puțini cunosc durerile cu care se confrunta pe plan personal. Vedeta de televiziune a vorbit deschis despre o afecțiune pe care a moștenit-o de la tatal ei și pe care i-a transmis-o mai…

- Actrița și cantareața Irene Cara a fost gasita moarta in casa ei din Florida. Interpreta din filmele „Fame” si „Flashdance” avea 63 de ani, noteaza contactmusic.com. Cauza decesului nu este deocamdata cunoscuta. „Cu profunda tristețe, in numele familiei ei, anunț trecerea in neființa a Irenei Cara.…

- Cantareața de muzica country Jessie James Decker a postat de curand pe Instragram o poza din vacanța cu cei trei copiii ai ei, iar parerile fanilor au fost imparțite. Unii dintre aceștia au criticat-o pentru ca micuții sunt prea hellip; musculoși.