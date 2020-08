Stiri pe aceeasi tema

- Oana Radu a pendulat aproape toata viața intre greutatea ideala și kilograme cu mult peste care i-au adus diagnosticul de obezitate. Cu ce probleme a ramas cunoscuta cantareața in urma dietelor de slabire? Oana Radu are probleme in urma dietelor de slabire Cunoscuta cantareața a venit in vizorul romanilor…

- Prințul Harry si Adele sunt prieteni de mai mult, iar surse din anturajul foștilor duci spun ca Harry o viziteaza extrem de des pe cantareata. Revista australiana New Idea a dezvaluit ca Meghan Markle a aflat de la angajati ca Harry nu e acasa, in timp ce il cauta intr-o seara. „Nu este vorba…

- "In ultima zi am plecat la 5.30 - 6.00 si am facut circa 75.000 de pasi. A fost incredibil chiar si pentru mine ca am reusit sa merg in ultima etapa aproape 55 de kilometri. A fost soare puternic, cald, insa putin dupq ora 19.00 si eu si ceilalti trei prieteni care m-au acompaniat in ultima zi a pelerinajului…

- El spune ca se simte bine chiar daca nu a mancat nimic de cateva zile si ca a slabit 2,5 kilograme. Doar un genunchi i-a facut usoare probleme, dar si l-a bandajat si nu considera ca e motiv de intrerupere a calatoriei. Il puteti urmari pe Cezar Elisei accesand AICI

- Roxana Nemeș arata mai bine ca niciodata, dupa ce a slabit15 kilograme cu mult sport și o alimentație sanatoasa. Imaginile postate deaceasta pe contul de socializare a surprins pe toata lumea, mai ales ca transformareaeste spectaculoasa.Roxana Nemeș cantarea in urma cu patru ani, 75 de kilograme, iar…